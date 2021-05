Monti-D’Angelo | il ticket del polo civico in risposta ai candidati-Godot

Leggi su anteprima24

Napoli – Aspettando-Manfredi e aspettando-Maresca, il piano B è avviato. Dopo il no alla candidatura a sindaco per il centrosinistra (tattico o meno, si vedrà) di Gaetano Manfredi e l'eterno temporeggiare di Catello Maresca sul versante del centrodestra, per tutte quelle liste civiche a cui piace definirsi 'del fare', si è accesa la lampadina rossa. E il piano di riserva è scattato. Quale sia è facile a dirsi se ci si rifà a un vecchio adagio popolare: chi fa per sè, fa per tre. E quindi, poichè l'unione fa la forza, si sono già incontrate e, nelle ore degli psicodrammi, dei gran rifiuti e delle gran frenate per il centrosinistra e per il centrodestra intesi in maniera classica, hanno già trovato un accordo e tracciato un percorso comune. Il percorso di un terzo, ...