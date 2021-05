Microsoft Edge Dev | novità versione 92 0 891 1

Leggi su windowsinsiders

(Di mercoledì 19 maggio 2021) La variante Dev del browsersi è aggiornata oggi alla92.0.891.1 introducendo diversein questaMiglioramenti per le schede verticali: Aggiunta un’impostazione per attivare o disattivare le schede verticali in tutte le finestre aperte. Implementata un’impostazione per nascondere la barra del titolo quando le schede sono in modalità verticale. Altre: Aggiunto il tema grigio scuro nello Strumento di lettura immersiva. Completata l’integrazione diRewards nel pulsante “Account”. Il browser ora ricorda lo stato del pin dei menu Cronologia e Download. Per attivare questa funzionalità è necessario recarsi in://flags e attivare la flag Persist pin state for ...