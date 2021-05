L’ombra dello scontro Israele-Hamas sulla Libia. Il caso Central Bank (Di mercoledì 19 maggio 2021) Possibile che il conflitto israelo-palestinese allunghi le sue onde sismiche fino alla Libia? Il rischio esiste, sebbene il processo di stabilizzazione innescato attorno al governo di unità che Abdelhamid Dabaiba guida (sotto egida Onu) è serio, concreto. Alla base di quel rischio c’è un presupposto: la stabilità libica – su cui Dabaiba è la componente di innesco, ma che avrà completezza con le elezioni democratiche di dicembre – è collegata a un quadro che si avvia(va) verso una generale acquiescenza regionale. Quadro e acquiescenza di cui la Libia è in contemporanea causa e conseguenza, come lo è stato degli scontri proxy che ne hanno caratterizzato gli ultimi anni, e con gli scontri in corso rischia di alterarsi. Mentre Ankara propone alla Palestina un accordo marittimo, simile a quello chiuso con il precedente governo onusiano libico guidato da ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 maggio 2021) Possibile che il conflitto israelo-palestinese allunghi le sue onde sismiche fino alla? Il rischio esiste, sebbene il processo di stabilizzazione innescato attorno al governo di unità che Abdelhamid Dabaiba guida (sotto egida Onu) è serio, concreto. Alla base di quel rischio c’è un presupposto: la stabilità libica – su cui Dabaiba è la componente di innesco, ma che avrà completezza con le elezioni democratiche di dicembre – è collegata a un quadro che si avvia(va) verso una generale acquiescenza regionale. Quadro e acquiescenza di cui laè in contemporanea causa e conseguenza, come lo è stato degli scontri proxy che ne hanno caratterizzato gli ultimi anni, e con gli scontri in corso rischia di alterarsi. Mentre Ankara propone alla Palestina un accordo marittimo, simile a quello chiuso con il precedente governo onusiano libico guidato da ...

