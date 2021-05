Locatelli: “Ragionevole pensare a terza dose forse a 10 mesi dalla seconda” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Una terza dose di vaccino “è assolutamente Ragionevole che debba essere fatta, ma non è completamente stimabile quando dovrà essere raccomandata la somministrazione – ha detto Locatelli – La spiegazione è che i tempi di osservazione dei soggetti immunizzati sono ancora limitati. È Ragionevole pensare che si vada dai 10 mesi in su, cioè per 10 mesi dovrebbe mantenersi la capacità protettiva dei soggetti vaccinati, ma è anche possibile che questo intervallo temporale venga prolungato”. “Raccomandare un prolungamento nella somministrazione della seconda dose nella sesta settimana, tra 35 e 42 giorni, per i vaccini a mRna, trova il suo razionale nel fatto che la seconda dose entro 42 ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 19 maggio 2021) Unadi vaccino “è assolutamenteche debba essere fatta, ma non è completamente stimabile quando dovrà essere raccomandata la somministrazione – ha detto– La spiegazione è che i tempi di osservazione dei soggetti immunizzati sono ancora limitati. Èche si vada dai 10in su, cioè per 10dovrebbe mantenersi la capacità protettiva dei soggetti vaccinati, ma è anche possibile che questo intervallo temporale venga prolungato”. “Raccomandare un prolungamento nella somministrazione dellanella sesta settimana, tra 35 e 42 giorni, per i vaccini a mRna, trova il suo razionale nel fatto che laentro 42 ...

