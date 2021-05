Lavori pubblici e strade montane: battaglia in Comune a Moio de’ Calvi (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ennesima seduta dai toni roventi quella del Consiglio Comunale di Moio de’ Calvi di venerdì 14 maggio 2021, con accese discussioni e l’annuncio, da parte dei consiglieri di minoranza, di un ricorso in Prefettura per veder riconosciuti i propri diritti. Materia del contendere un’articolata interrogazione presentata dalla minoranza, relativa alle note vicende della strada agrosilvopastorale verso il monte Torcola (pende un ricorso del Comune al Presidente della Repubblica contro sanzione per quasi 50.000 euro comminate dal Parco delle orobie) ed ai diversi Lavori pubblici avviati a Moio negli ultimi mesi. “A termini di regolamento – spiega Giambattista Gherardi, ex sindaco e consigliere di minoranza – abbiamo presentato un’interrogazione a risposta orale. L’utilizzo di questo strumento ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ennesima seduta dai toni roventi quella del Consiglio Comunale dide’di venerdì 14 maggio 2021, con accese discussioni e l’annuncio, da parte dei consiglieri di minoranza, di un ricorso in Prefettura per veder riconosciuti i propri diritti. Materia del contendere un’articolata interrogazione presentata dalla minoranza, relativa alle note vicende della strada agrosilvopastorale verso il monte Torcola (pende un ricorso delal Presidente della Repubblica contro sanzione per quasi 50.000 euro comminate dal Parco delle orobie) ed ai diversiavviati anegli ultimi mesi. “A termini di regolamento – spiega Giambattista Gherardi, ex sindaco e consigliere di minoranza – abbiamo presentato un’interrogazione a risposta orale. L’utilizzo di questo strumento ...

