Francia: agenti contro violenze a polizia, attesi in 30.000 (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sindacati uniti, migliaia di poliziotti, politici e addirittura il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, saranno attesi oggi ad una manifestazione davanti all'Assemblée Nationale, a due settimane ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 19 maggio 2021) Sindacati uniti, migliaia di poliziotti, politici e addirittura il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, sarannooggi ad una manifestazione davanti all'Assemblée Nationale, a due settimane ...

Ultime Notizie dalla rete : Francia agenti Francia: agenti contro violenze a polizia, attesi in 30.000 ... per protestare contro le violenze contro le forze dell'ordine e le condizioni di lavoro degli agenti. Pullman e treni stanno convergendo da molte città della Francia, sono attese 30.000 persone per ...

Francia: agenti contro violenze a polizia, attesi in 30.000 - Europa ANSA Nuova Europa Francia: agenti contro violenze a polizia, attesi in 30.000 Sindacati uniti, migliaia di poliziotti, politici e addirittura il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, saranno attesi oggi ad una manifestazione davanti all'Assemblée Nationale, a due settimane da ...

