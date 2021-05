Europei 2020, i convocati della Germania: tornano Muller e Hummels, c’è Gosens (Di mercoledì 19 maggio 2021) La lista dei convocati a Euro2020 della Germania. Spiccano i ritorni di Thomas Muller e Mats Hummels, assenti da novembre 2018. Presente il giovane Musiala del Bayern Monaco, così come Gosens. Ecco la lista completa dei 26 giocatori selezionati da Joachim Loew. PORTIERI: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Francoforte).DIFENSORI: Lukas Klostermann (Lipsia), Mats Hummels (Borussia Dortmund), Robin Koch (Leeds), Matthias Ginter (Borussia M’gladbach), Niklas Süle (Bayern Monaco), Antonio Rüdiger (Chelsea), Christian Günter (Friburgo), Robin Gosens (Atalanta), Marcel Halstenberg (Lipsia).CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI: Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Emre Can (Borussia ... Leggi su sportface (Di mercoledì 19 maggio 2021) La lista deia Euro. Spiccano i ritorni di Thomase Mats, assenti da novembre 2018. Presente il giovane Musiala del Bayern Monaco, così come. Ecco la lista completa dei 26 giocatori selezionati da Joachim Loew. PORTIERI: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Bernd Leno (Arsenal), Kevin Trapp (Eintracht Francoforte).DIFENSORI: Lukas Klostermann (Lipsia), Mats(Borussia Dortmund), Robin Koch (Leeds), Matthias Ginter (Borussia M’gladbach), Niklas Süle (Bayern Monaco), Antonio Rüdiger (Chelsea), Christian Günter (Friburgo), Robin(Atalanta), Marcel Halstenberg (Lipsia).CENTROCAMPISTI/ATTACCANTI: Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Emre Can (Borussia ...

