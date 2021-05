Demi Lovato fa ancora coming out: “Mi identifico nel genere non binario, userò il pronome ‘loro'” (Di mercoledì 19 maggio 2021) Demi Lovato lo scorso marzo ha rivelato di essere attratta solamente dalle donne. Adesso è arrivato un nuovo coming out, perché l’artista ha dichiarato di identificarsi nel genere non binario. “Oggi sono felicissim* di condividere di più della mia vita con voi tutti. Sono fier* di farvi sapere che mi identifico nel genere non-binario e che da ora in poi cambierò ufficialmente i miei pronomi in they/them.Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e riflessione. Sto ancora imparando ad entrare in me stess*, e non pretendo di essere espert* o un* portavoce. Condividerlo con voi apre un nuovo livello di vulnerabilità. Lo sto facendo per quelle persone che non sono state in grado di condividere chi sono realmente con coloro che ... Leggi su biccy (Di mercoledì 19 maggio 2021)lo scorso marzo ha rivelato di essere attratta solamente dalle donne. Adesso è arrivato un nuovoout, perché l’artista ha dichiarato di identificarsi nelnon. “Oggi sono felicissim* di condividere di più della mia vita con voi tutti. Sono fier* di farvi sapere che minelnon-e che da ora in poi cambierò ufficialmente i miei pronomi in they/them.Questo è avvenuto dopo molto lavoro di guarigione e riflessione. Stoimparando ad entrare in me stess*, e non pretendo di essere espert* o un* portavoce. Condividerlo con voi apre un nuovo livello di vulnerabilità. Lo sto facendo per quelle persone che non sono state in grado di condividere chi sono realmente con coloro che ...

