Cime di rapa o friarielli: come pulire e cucinare le verdure tipiche del centro-sud Italia (Di mercoledì 19 maggio 2021) Le Cime di rapa o friarielli sono particolarmente diffuse nel centro-sud Italia: ecco come pulire e cucinare queste verdure. Le Cime di rapa conosciute anche con il nome di friarielli sono un tipo di verdure tipiche del centro-sud Italia. In particolare si consumano in Puglia, Campania ma anche in Lazio dove vengono chiamati “broccoletti” e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 19 maggio 2021) Ledisono particolarmente diffuse nel-sud: eccoqueste. Lediconosciute anche con il nome disono un tipo didel-sud. In particolare si consumano in Puglia, Campania ma anche in Lazio dove vengono chiamati “broccoletti” e L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

speranza58 : @donnadimezzo In verità, io Sbagliando li ho sempre chiamati cime di rapa, ma si chiamano broccoli baresi. Questi… - speranza58 : @donnadimezzo Cime di rapa( con orecchiette?)?? - LucaMezzo : Prima le orecchiette con le cime di rapa. - hollandsoulx : RT @Martola__: sarò per sempre grata a questa terra per le orecchiette con le cime di rapa - VezzoliNarciso : @christian190173 Polpo, cime di rapa, cipolla caramellata , chips -