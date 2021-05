Aston Martin | Jessica Hawkins | dalle W Series a Driver Ambassador in F1

(Di mercoledì 19 maggio 2021) Una 26enne entra a far parte della grande famigliaè stata scelta comedel team di Silverstone per il Mondiale 2021 di Formula 1 . Una collaborazione ...

Una 26enne entra a far parte della grande famiglia. Jessica Hawkins è stata scelta come Driver Ambassador del team di Silverstone per il Mondiale 2021 di Formula 1 . Una collaborazione che durerà per ben 8 GP con le gare di W Series che ...Jessica Hawkins entra a far parte della, ricoprendo il nuovo ruolo di Driver Ambassador alla vigilia del Gran Premio di Monaco. La 26enne di Poole fa attualmente parte della W Series, campionato interamente femminile, ma ...Dopo i successi nel campionato internazionale femminile di Formula 3, il team di Silverstone ha deciso di scegliere la pilota britannica a supporto di otto GP del Mondiale 2021 ...La britannica, impegnata nel campionato W Series dedicato a sole donne, diventa la nuova Driver Ambassador della scuderia di Silverstone ...