Vaccino Covid, nuovo errore di somministrazione in Toscana: 4 dosi Pfizer invece di 1 a una sessantenne (Di martedì 18 maggio 2021) E’ il secondo caso dopo la studentessa di Massa. L’anziana ha passato una notte in pronto soccorso: le sue condizioni sono buone Leggi su lastampa (Di martedì 18 maggio 2021) E’ il secondo caso dopo la studentessa di Massa. L’anziana ha passato una notte in pronto soccorso: le sue condizioni sono buone

Advertising

robersperanza : Il vaccino Covid deve essere considerato un bene pubblico globale, diritto di tutti. Lavoreremo con Unicef perché n… - LegaSalvini : IL DIRETTORE DELLO SPALLANZANI #VAIA SBOTTA CON I VIROLOGI CATASTROFISTI: 'SITUAZIONE OTTIMA, A DISPETTO DEI GUFI' - myrtamerlino : A distanza di 5 mesi leggere che c'è ancora gente che ha più paura del #vaccino che del #Covid_19 è grave. Vaccinia… - InfoEcmfad : Roma, cercasi 20 infermieri per somministrazione vaccino anti-Covid - - veneziana4 : #coronavirus #vaccino non sono errori, qualcosa non è chiaro e tutti dovrebbero capirlo ma se correte a farvelo ve… -