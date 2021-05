Ultime Notizie Roma del 18-05-2021 ore 08 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio il dei ministri ha approvato le nuove norme anti covid e che prevedono un allentamento graduale delle misure il coprifuoco slitterà 23 dal 7 giugno a mezzanotte e sparirà dal 21 giugno dal primo giugno ristorante bar aperti a pranzo ea cena anche al chiuso dal 22 maggio aperti i mercati e centri commerciali dalle 24 le palestre dal primo luglio le piscine al chiuso e poi ancora dal 16 giugno matrimoni col Green pass dal qui sapervi party a tema la linea della gradualità di draghi ha registrato un’intesa totale nel governo per Giorgia Meloni C’è poco da gioire la pagina politica il ministro per i rapporti con il Parlamento Federico dinca posto a nome del governo la questione di fiducia sull’approvazione senza modifiche del decreto sostegni nel testo della commissione identico a ...