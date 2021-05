Starfield come esclusiva Xbox Series X/S e PC, ne parla anche l'analista Daniel Ahmad (Di martedì 18 maggio 2021) Qualche giorno fa il giornalista di VentureBeat Jeff Grubb attraverso una diretta streaming ha lanciato una potenziale bomba. "Starfield è un'esclusiva per Xbox e PC. Punto. Sono io che lo confermo" avrebbe detto durante la sua diretta. Starfield è il prossimo grande gioco di ruolo del creatore di The Elder Scrolls V: Skyrim, originariamente annunciato nel giugno 2018 con un teaser trailer, a seguito del quale il regista Todd Howard aveva dichiarato che era un gioco che voleva realizzare "da moltissimo tempo". Ovviamente questa dichiarazione ha fatto subito il giro dei siti e dei social, arrivando praticamente all'attenzione di tutti. anche l'analista Daniel Ahmad per l'occasione ha commentato le dichiarazioni di Jeff Grubb, affermando che "sta ... Leggi su eurogamer (Di martedì 18 maggio 2021) Qualche giorno fa il giornalista di VentureBeat Jeff Grubb attraverso una diretta streaming ha lanciato una potenziale bomba. "è un'pere PC. Punto. Sono io che lo confermo" avrebbe detto durante la sua diretta.è il prossimo grande gioco di ruolo del creatore di The Elder Scrolls V: Skyrim, originariamente annunciato nel giugno 2018 con un teaser trailer, a seguito del quale il regista Todd Howard aveva dichiarato che era un gioco che voleva realizzare "da moltissimo tempo". Ovviamente questa dichiarazione ha fatto subito il giro dei siti e dei social, arrivando praticamente all'attenzione di tutti.l'per l'occasione ha commentato le dichiarazioni di Jeff Grubb, affermando che "sta ...

Advertising

bionicworks : @TAizien Oltre al virus credo Microsoft preferisca lasciarsi Forza Horizon 5 e Halo Infinite come titoli di peso pe… - maguzzolo : Recap mie humble opinions su #Bethesdsa/#Starfield: 1) Non c'è una politica unica, valutano caso per caso. 2) Come… - RpgBox77 : @ScreenplayersIT Deve essere tutto esclusivo dell'ecosistema Xbox, esattamente come fanno gli altri, viceversa Xbox… -