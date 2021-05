Spezia, Verde: «Italiano pronto per un grande club» (Di martedì 18 maggio 2021) Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della salvezza conquistata in Serie A Daniele Verde, attaccante dello Spezia, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della salvezza conquistata in Serie A. Le sue dichiarazioni. SALVEZZA – «È stata una stagione importante per come eravamo partiti, credevo ci saremmo salvati con largo anticipo, ma la Serie A è il campionato più difficile e, dunque, è stato un grande risultato esserci salvati con una giornata di anticipo. Grazie a mister Italiano siamo riusciti a sfatare il mito che le squadre cosiddette piccole non possano mostrare un bel calcio». Italiano – «Gioca un grande calcio, lo ha dimostrato qui a La Spezia e credo sia prontissimo per ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 18 maggio 2021) Daniele, attaccante dello, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della salvezza conquistata in Serie A Daniele, attaccante dello, ha parlato ai microfoni di 1 Station Radio della salvezza conquistata in Serie A. Le sue dichiarazioni. SALVEZZA – «È stata una stagione importante per come eravamo partiti, credevo ci saremmo salvati con largo anticipo, ma la Serie A è il campionato più difficile e, dunque, è stato unrisultato esserci salvati con una giornata di anticipo. Grazie a mistersiamo riusciti a sfatare il mito che le squadre cosiddette piccole non possano mostrare un bel calcio».– «Gioca uncalcio, lo ha dimostrato qui a Lae credo sia prontissimo per ...

