Sampdoria | giovedì l’incontro decisivo Ferrero-Ranieri Cosa filtra

In programma giovedì il primo incontro tra Ferrero e Ranieri per discutere del rinnovo di contratto: balla una cifra significativa La fumata, bianca o nera, dovrebbe arrivare a fine settimana in concomitanza con la fine del campionato di Serie A. Claudio Ranieri, l'agente Luca Bascherini e Massimo Ferrero si incontreranno giovedì e discuteranno del rinnovo di contratto, ma la distanza è ancora molto ampia. A quanto rivela il Secolo XIX, la Sampdoria potrebbe arrivare a un compromesso con il tecnico. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria SU SAMP NEWS 24 Sull'ingaggio la partita è ancora aperta: all'interno della percentuale di sconto ballerebbe circa un 15% di differenza tra quanto vuole Ranieri e quanto pensa di dargli ...

