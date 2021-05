Mass Effect Legendary Edition, su Steam record di giocatori per un titolo BioWare – Notizia – PCVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di martedì 18 maggio 2021) Mass Effect Legendary Edition ha stabilito un record su Steam: è il titolo BioWare con il maggior numero di giocatori contemporanei.. Mass Effect Legendary Edition ha stabilito un record su Steam: si tratta del titolo BioWare con il maggior numero di giocatori contemporanei, oltre 59.000. Attualmente primo nella classifica Steam, Mass Effect Legendary Edition si pone anche come il secondo miglior prodotto EA sulla piattaforma Valve dopo Apex Legends. Come scritto nella nostra recensione di ... Leggi su helpmetech (Di martedì 18 maggio 2021)ha stabilito unsu: è ilcon il maggior numero dicontemporanei..ha stabilito unsu: si tratta delcon il maggior numero dicontemporanei, oltre 59.000. Attualmente primo nella classificasi pone anche come il secondo miglior prodotto EA sulla piattaforma Valve dopo Apex Legends. Come scritto nella nostra recensione di ...

Advertising

zazoomblog : Mass Effect Legendary Edition su Steam record di giocatori per un titolo BioWare – Notizia – PCVideogiochi per PC e… - PeterPiton1 : Legendary Edition: Mass Effect 2 Stratega (Bronzo) ME2: Colpisci 20 bersagli diversi con vari poteri #PS4share - Stay_Nerd : Mass Effect Legendary Edition: Polemiche per il nuovo look di un personaggio - alfa92x : A quanto pare avevo due Mass Effect trilogy e con la Legendary Edition siamo a 3 ?? vi aspetto stasera alle 20 e 30… - mituki1985_sh : @Erogan666 @Xbox_Spain @MLGMakun A mi me paso con la del mass effect legendary -