LIVE Nuoto, Europei 2021 in DIRETTA: Simona Quadarella trionfa negli 800! Miressi: record nei 100! Quinto posto amaro per Martinenghi (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.54: Queste le protagonista della seconda semifinale dei 50 dorso donne con due azzurre al via. Finale difficilissima: Panziera (Ita), Wild (Gbr), Jallow (Fin), Dawson (Gbr), De Waard (Ned), Tchorz (Pol), Scalia (Ita), Drakou (Gre) 18.53: Vince l’olandese Toussaint in 27?22 davanti a Fesikova in 27?69 e Pilhatsch in 27?81 18.52: Queste le protagoniste della prima semifinale dei 50 dorso donne: Shkurdai (Blr), Kost (Est), Pilhatsch (Aut), Toussaint (Ned), Fesikova (Rus), Loeyning (Nor), Kubova Baumrtova (Cze), Jensen (Den) 18.50: Burdisso chiude al terzo posto con 1’55?03, vince Kendersei in 1’54?37, secondo Milak in 1’54?72. In finale: Kendersi, Milak, Burdisso, Ivanov, Ponti, Carini, Croenen, Kudashev 18.47: Burdisso davanti a Milak nei primi 100: Hansson, Carraro, Renshaw, Castiglioni, ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.54: Queste le protagonista della seconda semifinale dei 50 dorso donne con due azzurre al via. Finale difficilissima: Panziera (Ita), Wild (Gbr), Jallow (Fin), Dawson (Gbr), De Waard (Ned), Tchorz (Pol), Scalia (Ita), Drakou (Gre) 18.53: Vince l’olandese Toussaint in 27?22 davanti a Fesikova in 27?69 e Pilhatsch in 27?81 18.52: Queste le protagoniste della prima semifinale dei 50 dorso donne: Shkurdai (Blr), Kost (Est), Pilhatsch (Aut), Toussaint (Ned), Fesikova (Rus), Loeyning (Nor), Kubova Baumrtova (Cze), Jensen (Den) 18.50: Burdisso chiude al terzocon 1’55?03, vince Kendersei in 1’54?37, secondo Milak in 1’54?72. In finale: Kendersi, Milak, Burdisso, Ivanov, Ponti, Carini, Croenen, Kudashev 18.47: Burdisso davanti a Milak nei primi 100: Hansson, Carraro, Renshaw, Castiglioni, ...

