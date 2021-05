(Di martedì 18 maggio 2021) Alle 20.30 all’Olimpico va in scena il recupero della 27a giornata di Serie A, tra. Una gara che potrebbe sancire la fine del discorso salvezza per il Benevento qualora ilfacesse punti a Roma. Queste le(3-5-2): Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Radu; Lazzari, Akpa Akpro, Lucas Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Muriqi. All. Inzaghi(3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Singo, Rincon, Mandragora, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti. All. Nicola. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ZZiliani : Il ko della #Lazio rincuora il #Torino che martedì affronterà un avversario senza più obiettivi, quindi più abborda… - Inter_br : Recorde de vitórias seguidas em casa: 1??5???? ? 4-2 Torino ? 3-1 Bologna ? 1-0 Napoli ? 2-1 Spezia ? 6-2 Crotone… - SkySport : Lazio-Torino, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #LazioTorino Alle 20:30 Su Sky Sport Uno ?… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Torino, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Lazio-Torino, le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Torino

Fari puntati su. Benevento scuote la sua penna con l'occhio rivolto alla capitale sperando di poter avere ancora dell'inchiostro per scrivere un nuovo finale. Il resto è un patto di sangue, questione ...Le formazioni ufficiali di, recupero della 25esima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 . Padroni di casa già qualificati alla prossima Europa League e con nulla più da chiedere al campionato. Granata ...Ci sarà Sanabria e non Zaza in coppia d'attacco con il Gallo Belotti per l'assalto di questa sera che varrebbe, in caso di pareggio, la salvezza alla formazione granata. A ...La diretta TV di Lazio-Torino, partita valida per il 25° turno del campionato di Serie A 2020/21, sarà trasmessa su SKY.