La vera storia dei tweet con le emoji dei razzi in Israele

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 18 maggio 2021) Non è una questione di merito, ma di metodo. Nelle ultime ore, il profilo Twitter ufficiale diha pubblicato una serie di post utilizzandotutte uguali: quelle che rappresentano, in forma figurata, i. In molti, non arrivando fino alla fine del thread, hanno pensato a un modo per “vantarsi” degli avvenuti bombardamenti verso la Striscia di Gaza. Ma non è così. Al netto delle valutazioni sull’utilizzo dei social in una fase così delicata del conflitto – purtroppo atavico in quella zona – ladeideve essere ben contestualizzata. Ilcon ledei, laParliamo di dodici post – pubblicati a mo’ di thread – sulla ...