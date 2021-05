Jacob Elordi sarà il protagonista del thriller sci-fi Parallel (Di martedì 18 maggio 2021) L'attore Jacob Elordi, protagonista di progetti come The Kissing Booth ed Euphoria, sarà la star del thriller sci-fi Parrallel. Jacob Elordi, nel cast di The Kissing Booth ed Euphoria, sarà uno dei protagonisti di Parallel, un action thriller prodotto da Legendary. Il progetto viene descritto come una storia a sfumature sci-fi e al tempo stesso intensa storia d'amore. Alla regia di Parallel ci sarà Tom Green, già dietro la macchina da presa della serie britannica Misfits. La sceneggiatura è invece firmata da Steve Lightfoot e la storia si svolge in un mondo dove le versioni Parallele della nostra realtà sono accessibili, anche se sconosciute per la maggior parte delle ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 maggio 2021) L'attoredi progetti come The Kissing Booth ed Euphoria,la star delsci-fi Parrallel., nel cast di The Kissing Booth ed Euphoria,uno dei protagonisti di, un actionprodotto da Legendary. Il progetto viene descritto come una storia a sfumature sci-fi e al tempo stesso intensa storia d'amore. Alla regia diciTom Green, già dietro la macchina da presa della serie britannica Misfits. La sceneggiatura è invece firmata da Steve Lightfoot e la storia si svolge in un mondo dove le versionie della nostra realtà sono accessibili, anche se sconosciute per la maggior parte delle ...

Advertising

xozevon : @martinalabonny aron è anche la mia insieme a jacob elordi - lordschreaven : rudy pancow como maxon e Jacob elordi como aspen e fdc - Giomonna : Jacob Elordi sul red carpet non dirò niente but ?? - coeurdleoniaz : Ogni tanto mi fermo a pensare a Jacob Elordi che è alto 1,96 m e mi devo sedere per riprendermi - Giuh_h : buongiorno Jacob Elordi #MTVAwards -