Il decreto Covid pubblicato in Gazzetta: coprifuoco alle 23 a partire da oggi. Green pass valido 9 mesi dalla fine del ciclo vaccinale (Di martedì 18 maggio 2021) È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge Covid approvato ieri in Consiglio dei ministri e firmato in serata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Poiché il provvedimento entra in vigore “il giorno stesso della sua pubblicazione”, tutte le sue misure – inclusa la posticipazione del coprifuoco – si applicano da oggi, 18 maggio: il blocco notturno degli spostamenti, pertanto, già da stasera scatta alle 23, anziché alle 22. Inoltre, “per eventi di particolare rilevanza”, un’ordinanza del ministero della Salute potrà stabilire limiti orari al coprifuoco diversi da quelli indicati. Quest’ultima norma sarà applicata per la prima volta in occasione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, prevista per mercoledì ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) È statoinUfficiale illeggeapprovato ieri in Consiglio dei ministri e firmato in serata dal capo dello Stato Sergio Mattarella. Poiché il provvedimento entra in vigore “il giorno stesso della sua pubblicazione”, tutte le sue misure – inclusa la posticipazione del– si applicano da, 18 maggio: il blocco notturno degli spostamenti, pertanto, già da stasera scatta23, anziché22. Inoltre, “per eventi di particolare rilevanza”, un’ordinanza del ministero della Salute potrà stabilire limiti orari aldiversi da quelli indicati. Quest’ultima norma sarà applicata per la prima volta in occasione della finale di Coppa Italia tra Juventus e Atalanta, prevista per mercoledì ...

