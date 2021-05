Il Comune trova un tesoro di due milioni: serviranno per manutenzioni e aiuti per il post - Covid (Di martedì 18 maggio 2021) OSIMO - Un tesoretto di 2milioni di euro. E' quello che si ritrova a poter gestire la giunta Pugnaloni con il rendiconto 2020 approvato nei giorni scorsi e che, a fine mese, andrà al voto in consiglio ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 18 maggio 2021) OSIMO - Un tesoretto di 2di euro. E' quello che si ria poter gestire la giunta Pugnaloni con il rendiconto 2020 approvato nei giorni scorsi e che, a fine mese, andrà al voto in consiglio ...

Advertising

Virtual10515434 : Chi non sa distinguere un fiore raro da uno comune, raccoglierà sempre il primo che trova. - Victor05095953 : @boni_castellane (grazie per il link). My 2 cents: posto che evo#1 è data per scontata, evo#2 trova un fenomenale r… - pincellous : Ma non diciamo stronzate. Non viviamo in un film porno e siamo adulti per poter dire che un rapporto consenziente d… - liberorossotti : @janlucas1971 @CorriereG @LaStampa Ad ogni giro il comune trova qualcosa che nn va. Senza dimenticare che le dichia… - neve1280 : @scorpioriferita .... non capisco cosa ci trova (argomenti/cose in comune) ma qualcosa c’è di sicuro anche se le te… -