I numeri in chiaro. Pregliasco: «Il Green pass in discoteca? Non è una garanzia come il vaccino. Serve gradualità nelle riaperture» (Di martedì 18 maggio 2021) In Italia sono 4.452 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore e sono 201 le persone decedute. In totale, nel Paese, sono 124.497 le vittime legate al Sars-CoV-2. Complessivamente, stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e delmMinistero della Salute, i casi positivi al Covid, da febbraio 2020 a oggi, ammontano a 4.167.025. In 11.539 sono ricoverati con sintomi meno gravi, mentre 1.689 si trovano nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 1.754). «Oggi il valore della percentuale dei postivi è molto basso. Purtroppo abbiamo un andamento ancora triste dei decessi», ha detto ad Open Fabrizio Pregliasco. Il virologo trova giusto quanto dichiarato oggi dal commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, secondo cui la campagna vaccinale deve proseguire con la somministrazione prioritaria agli ... Leggi su open.online (Di martedì 18 maggio 2021) In Italia sono 4.452 i nuovi casi di contagio da Coronavirus registratiultime 24 ore e sono 201 le persone decedute. In totale, nel Paese, sono 124.497 le vittime legate al Sars-CoV-2. Complessivamente, stando ai dati del bollettino della Protezione Civile e delmMinistero della Salute, i casi positivi al Covid, da febbraio 2020 a oggi, ammontano a 4.167.025. In 11.539 sono ricoverati con sintomi meno gravi, mentre 1.689 si trovano nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 1.754). «Oggi il valore della percentuale dei postivi è molto basso. Purtroppo abbiamo un andamento ancora triste dei decessi», ha detto ad Open Fabrizio. Il virologo trova giusto quanto dichiarato oggi dal commissario per l’emergenza Covid Francesco Paolo Figliuolo, secondo cui la campagna vaccinale deve proseguire con la somministrazione prioritaria agli ...

Advertising

RenzoSoldani : RT @Open_gol: «La discoteca è il luogo di assembramento per definizione. Un semplice tampone non garantisce nulla». I numeri in chiaro?? htt… - Open_gol : «La discoteca è il luogo di assembramento per definizione. Un semplice tampone non garantisce nulla». I numeri in c… - Beatric79497880 : RT @GiansandroMerli: I numeri di #Frontex parlano chiaro: nei primi quattro mesi del 2021 le frontiere esterne dell’Ue sono state attravers… - ILGUARDAMERDA : @donnadimezzo @MilanistaGold @GiovaQuez Si ma se non capisci un cazzo però come si fa a spiegarti le cose? Non è un… - giusycuccaro02 : RT @italianews_h24: Il modo migliore per celebrare #sangioxmilano? ?? Malibù, Tutta la notte e Lady sono le 3 canzoni più streammate d’Ital… -