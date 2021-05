Grande Fratello Vip 6 | spuntano anche ex volti di Amici di Maria nel cast | i possibili concorrenti

Leggi su trashblog

(Di martedì 18 maggio 2021) IlVip 5 è ormai storia e si inseguono le voci sui prossimiche potrebbero varcare la soglia della porta rossa nella prossima edizione del reality show. Come vi abbiamo riportato, Alfonso Signorini sarebbe già all’opera per accaparrarsi alcuni nomi caldi che potrebbero creare dinamiche molto curiose all’interno delVip 6. E se Anna Oxa e Gabriel Garko con sollecitudine hanno smentito la loro partecipazione al reality, si fanno prepotentemente largo alcuni nomi molto conosciuti che il conduttore avrebbe contattato per entrare nella casa più spiata d’Italia. Tali nomi sono trapelati dalla rivista NuovoTv e due di essi sono ex– molto recenti in verità – didiDe Filippi: si tratta ...