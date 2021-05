Giro d’Italia 2021: percorso e prossime tappe. Tutte le salite della seconda settimana: c’è lo Zoncolan! (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo dieci tappe, il Giro d’Italia 2021 si concede una tregua di ventiquattro ore prima di intraprendere la sua seconda e decisiva metà. Si ripartirà domani, mercoledì 19 maggio, con l’undecima frazione, anzi, la Wine Stage, da Perugia a Montalcino, con molti tratti di strade bianche nel finale. La Siena-Bagno di Romagna del giorno dopo, giovedì 20, presenta sì il Passo della Consuma e il Passo della Calla, ma questi GPM di seconda categoria sono lontani dal traguardo. Passata la Ravenna-Verona di venerdì 21, una frazione ad hoc per i velocisti, la Corsa Rosa entrerà nel vivo sabato 22 maggio con la quattordicesima tappa che presenta la ‘salita più dura d’Europa’, il Monte Zoncolan. La Grado-Gorizia di domenica 23 maggio invece, sarà la frazione di ... Leggi su oasport (Di martedì 18 maggio 2021) Dopo dieci, ilsi concede una tregua di ventiquattro ore prima di intraprendere la suae decisiva metà. Si ripartirà domani, mercoledì 19 maggio, con l’undecima frazione, anzi, la Wine Stage, da Perugia a Montalcino, con molti tratti di strade bianche nel finale. La Siena-Bagno di Romagna del giorno dopo, giovedì 20, presenta sì il PassoConsuma e il PassoCalla, ma questi GPM dicategoria sono lontani dal traguardo. Passata la Ravenna-Verona di venerdì 21, una frazione ad hoc per i velocisti, la Corsa Rosa entrerà nel vivo sabato 22 maggio con la quattordicesima tappa che presenta la ‘salita più dura d’Europa’, il Monte Zoncolan. La Grado-Gorizia di domenica 23 maggio invece, sarà la frazione di ...

Advertising

giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? L'Aquila - Foligno ?? @petosagan ???? ?? @FndoGaviria ???? ?? @cimo89 ???? #Giro - giroditalia : ???? @Eganbernal is the new Maglia Rosa of the Giro d'Italia. ???? @Eganbernal è la nuova Maglia Rosa del Giro d'Itali… - giroditalia : ?? Giro d'Italia 2021 - Stage ?? ?? Santa Rufina ??? Intermediate sprint | Traguardo volante #Giro - FREDOBZH35 : RT @giroditalia: La Maglia Rosa 90 anni @CastelliCycling rappresenta l'unione tra l'iconico stile anni '80 e il comfort moderno. Il cernier… - Agenpress : Il Giro d'Italia entra nel vivo, a chi la maglia rosa? -