Gaza, missili e raid nella notte: Israele abbatte l’unico laboratorio Covid della Striscia. Usa: “Tel Aviv giustifichi distruzione Media tower” (Di martedì 18 maggio 2021) È stata un’altra notte di scontri tra Israele e Gaza. Continua il lancio di razzi dalla Striscia e non diminuiscono i raid aerei dello Stato ebraico sugli edifici della principale città nell’enclave palestinese. Mentre cresce l’attesa per sapere se le informazioni circolate nella giornata di lunedì, secondo le quali entro due giorni si dovrebbe raggiungere un accordo per il cessate il fuoco tra le parti, siano attendibili, si registrano anche le prime tensioni sull’asse Tel Aviv-Washington: ribadendo il sostegno americano al “diritto di Israele a difendersi”, ieri il segretario di Stato, Anthony Blinken, ha infatti chiesto al governo Netanyahu di fornire una giustificazione al raid contro la torre al-Jalaa, dove si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 maggio 2021) È stata un’altradi scontri tra. Continua il lancio di razzi dallae non diminuiscono iaerei dello Stato ebraico sugli edificiprincipale città nell’enclave palestinese. Mentre cresce l’attesa per sapere se le informazioni circolategiornata di lunedì, secondo le quali entro due giorni si dovrebbe raggiungere un accordo per il cessate il fuoco tra le parti, siano attendibili, si registrano anche le prime tensioni sull’asse Tel-Washington: ribadendo il sostegno americano al “diritto dia difendersi”, ieri il segretario di Stato, Anthony Blinken, ha infatti chiesto al governo Netanyahu di fornire una giustificazione alcontro la torre al-Jalaa, dove si ...

