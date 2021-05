(Di martedì 18 maggio 2021) In nove giorni di continui bombardamenti israeliani asono rimaste uccise complessivamente 212 persone. Lo ha reso noto il ministero della sanita' di Hamas. Iincludono, secondo il ...

Advertising

TgLa7 : #Gaza: fonti mediche di Hamas, nuovo bilancio 174 morti, 1200 feriti - MediasetTgcom24 : Gaza, fonti mediche: 212 i morti di cui 61 bambini #gaza - fanpage : Rinvenuti tra le macerie i corpi di donna incinta, di suo marito e dei suoi quattro figli. #PalestineUnderAttack - BattiatoLidia : RT @MediasetTgcom24: Gaza, fonti mediche: 212 i morti di cui 61 bambini #gaza - raspa90 : RT @MediasetTgcom24: Gaza, fonti mediche: 212 i morti di cui 61 bambini #gaza -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza fonti

In nove giorni di continui bombardamenti israeliani asono rimaste uccise complessivamente 212 persone. Lo ha reso noto il ministero della sanita' di Hamas. I morti includono, secondo il ministero, 61 bambini, 36 donne e 16 anziani. I feriti sono ...... il numero di vittime palestinesi aè salito a oltre 200, tra cui 59 bambini; 38 mila sono gli ... Ucciso capo jihad palestinese Secondopalestinesi, ieri è stato colpito anche l'unico ...la redazione di IGN ha pubblicato una lettera aperta in cui denuncia la rimozione di un articolo e di un tweet associato, collegati a enti di beneficenza a sostegno delle vittime palestinesi nel recen ...È stata un’altra notte di scontri tra Israele e Gaza. Continua il lancio di razzi dalla Striscia e non diminuiscono i raid aerei dello Stato ebraico sugli edifici della principale città nell’enclave p ...