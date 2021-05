FI | Calabria | audizioni confermano necessità riforma e risorse

Leggi su romadailynews

(Di martedì 18 maggio 2021) Roma – “Dallein commissione Affari costituzionali sulladei poteri di Roma Capitale sta emergendo una richiesta chiara: alla città vanno assegnate funzioni che la mettano in condizione di assolvere al ruolo di guida del Paese, così come già accade per le altre Capitali europee”. Lo dice la deputata di Forza Italia Annagrazia, relatrice della pdl costituzionale per i poteri di Roma capitale e vice presidente della commissione Affari costituzionali. “In modo altrettanto netto è stata sottolineato il nodo delle, per cui Forza Italia si batte da tempo. Sarebbe infatti illogico pensare a più poteri senza una adeguata dotazione che consenta di dare contenuto ai cambiamenti introdotti.” “È ciò che abbiamo chiesto in due mozioni, depositate alla Camera e al Senato, per porre rimedio agli ...