Corsport | Allegri deve scegliere tra Juve e Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 18 maggio 2021) È Maxl’uomo dei desideri per la prossima stagione. Il tecnico toscano infatti è fortemente conteso tra la Spagna e l’Italia. Il pole position c’è ovviamente il Real Madrid, ma se Zidane dovesse restare o Florentino Perez preferisse Raul, scrive il Corriere dello Sport, attorno adsi scatenerebbe la guerra, guidata da De Laurentiis e Agnelli. È da anni, saranno oramai nove, che il rapporto di simpatia e di stima reciproca tra il presidente dele un allenatore che sa essere pure manager, un aziendalista (non è un difetto, eh!) in grado di accettare d’accomodarsi in ristoranti da cento euro con un portafoglio limitato. L'articolo ilsta.