Campania, 598 positivi. Il tasso è al 4,5% (Di martedì 18 maggio 2021) I positivi del giorno in Campania sono 598 (di cui 198 sintomatici) su 13.029 tamponi. Il tasso positivi/tamponi è al 4,5%. Il bollettino dell'Unità di crisi conta altri 30 deceduti, di cui 14 nelle ultime 48 ore. I guariti sono 1910. Un ricovero in più in terapia intensiva rispetto a ieri: oggi i posti occupati sono 96. Report posti letto su base regionale: Posti letto di terapia intensiva disponibili: 656 Posti letto di terapia intensiva occupati: 96 Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (***) Posti letto di degenza occupati: 1.118 *** Posti letto Covid e Offerta privata. L'articolo ilNapolista.

