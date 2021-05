4 miliardi in più per chi è restato chiuso (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi la Camera ha dato il via libera al primo decreto Sostegni ma ne è già pronto un altro, il bis, da approvare giovedì in Consiglio dei ministri perché l’ultimo lockdown dovuto alla pandemia Covid ha reso insufficienti i primi aiuti. Con il decreto Sostegni bis ci saranno in tutto altri 18 miliardi, quattro in più rispetto al previsto, da destinare ai ristori delle imprese danneggiate dalla crisi Covid. Nel corso di una riunione di maggioranza con il ministro dell’Economia Franco e i sottosegretari competenti è stata decisa una doppia via di indennizzo in base al fatturato, scegliendo il periodo (automatico se si opta per il periodo 2020 sul 2019 o su apposita domanda se si sceglie 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020). Per queste due opzioni vengono stanziati in tutto circa 14 miliardi. Altri 4 ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 maggio 2021) Oggi la Camera ha dato il via libera al primo decreto Sostegni ma ne è già pronto un altro, il bis, da approvare giovedì in Consiglio dei ministri perché l’ultimo lockdown dovuto alla pandemia Covid ha reso insufficienti i primi aiuti. Con il decreto Sostegni bis ci saranno in tutto altri 18, quattro in più rispetto al previsto, da destinare ai ristori delle imprese danneggiate dalla crisi Covid. Nel corso di una riunione di maggioranza con il ministro dell’Economia Franco e i sottosegretari competenti è stata decisa una doppia via di indennizzo in base al fatturato, scegliendo il periodo (automatico se si opta per il periodo 2020 sul 2019 o su apposita domanda se si sceglie 1 aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al 1 aprile 2019 - 31 marzo 2020). Per queste due opzioni vengono stanziati in tutto circa 14. Altri 4 ...

Advertising

Mov5Stelle : Tutti, in Italia e all’estero, ci dicevano “Non fate questa battaglia perché la perderete”. Nel luglio del 2020 abb… - gennaromigliore : Abbiamo 220 miliardi da investire per ridurre il più grande e pericoloso divario territoriale del nostro Paese: que… - ItaliaViva : Oltre 220 miliardi di euro di cui circa 20 dedicati alla sanità e all'integrazione socio-sanitaria. Il piano del go… - HuffPostItalia : 4 miliardi in più per chi è restato chiuso - Pinuccio6512 : RT @reteanimalista: A settembre 2021 si decidono le sorti di miliardi di animali. Pochi mesi per cambiare le regole. MAI PIÙ TRASPORTI DI A… -

Ultime Notizie dalla rete : miliardi più 4 miliardi in più per chi è restato chiuso Con il decreto Sostegni bis ci saranno in tutto altri 18 miliardi, quattro in più rispetto al previsto, da destinare ai ristori delle imprese danneggiate dalla crisi Covid. Nel corso di una riunione ...

Lotto e Superenalotto/ Estrazioni di oggi e 10eLotto, 18 maggio: numeri vincenti! La vincita più alta è stata quella realizzata da un giocatore di Trecate, in provincia di Novara, ... per un totale di 1,7 miliardi da inizio anno. Cinquantamila euro a testa sono stati vinti a Latina ...

Acquisti di prodotti online, gli italiani hanno speso 8 miliardi in più nel 2020 Corriere della Sera Con il decreto Sostegni bis ci saranno in tutto altri 18, quattro inrispetto al previsto, da destinare ai ristori delle imprese danneggiate dalla crisi Covid. Nel corso di una riunione ...La vincitaalta è stata quella realizzata da un giocatore di Trecate, in provincia di Novara, ... per un totale di 1,7da inizio anno. Cinquantamila euro a testa sono stati vinti a Latina ...