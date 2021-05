Xbox Series X S avranno una vera piattaforma di modding? Il futuro tra Starfield e Creation Engine di Bethesda next-gen

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 17 maggio 2021) Se dobbiamo dare retta agli ultimi rumor, sembra che Microsoft stia sviluppando unadidedicata per le sue console,X/S, in modo da facilitare il lavoro dei giocatori per quanto riguarda le creazioni di mod su console. All'interno di Reddit sono apparse alcune indiscrezioni riguardo Microsoft eraccolte da alcune fonti coinvolte nello sviluppo di, spiegando come il publisher utilizzerà il-gen.ha già spiegato come il suosia stato revisionato per soddisfare le aspettative dei giochi su console-gen. Secondo le informazioni pubblicate sul forum, il nuovo ...