Uomini e donne, Riccardo smaschera Roberta: ecco cosa è successo (Di lunedì 17 maggio 2021) Il primo appuntamento settimanale di Uomini e donne è stato ricco di colpi di scena. In studio sono tornati Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri e tra loro non sono mancate le scintille. In particolare, dopo essersi detti definitivamente addio, Riccardo ha smascherato Roberta sostenendo che la donna avrebbe cercato in tutti i modi di allungare la loro presenza nel programma solo per acquisire più follower sui social. Un vero e proprio putiferio, con Gianni che, una volta tanto, ha creduto alle parole di Riccardo. Riccardo smaschera Roberta. 'Vuoi negare che ci siamo messi d'accordo?' Come già si era intuito la volta scorsa, la storia tra Riccardo Guarnieri e Roberta ...

