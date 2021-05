“Tregua tra Hamas e Israele entro due giorni”. Ma Netanyahu smentisce le fonti diplomatiche: “Continuare a colpire”. 221 morti palestinesi (Di lunedì 17 maggio 2021) Una piccola speranza per una Tregua tra Israele e Gaza arriva da una fonte diplomatica che, parlando al Times of Israel, ha dichiarato che Tel Aviv e Hamas sono “vicini” a un accordo per il cessate il fuoco, dopo oltre una settimana di scontri violenti che hanno provocato, al momento, la morte di 221 palestinesi nella Striscia e di otto cittadini israeliani. Secondo la fonte citata dal quotidiano israeliano, l’accordo dovrebbe essere raggiunto “entro due giorni al massimo”, anche se nella serata di lunedì il primo ministro, Benjamin Netanyahu, ha continuato a suonare la carica: “Le istruzioni sono di Continuare a colpire con durezza gli obiettivi del terrorismo – ha detto al termine di consultazioni con i vertici militari, con lo Shin ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Una piccola speranza per unatrae Gaza arriva da una fonte diplomatica che, parlando al Times of Israel, ha dichiarato che Tel Aviv esono “vicini” a un accordo per il cessate il fuoco, dopo oltre una settimana di scontri violenti che hanno provocato, al momento, la morte di 221nella Striscia e di otto cittadini israeliani. Secondo la fonte citata dal quotidiano israeliano, l’accordo dovrebbe essere raggiunto “dueal massimo”, anche se nella serata di lunedì il primo ministro, Benjamin, ha continuato a suonare la carica: “Le istruzioni sono dicon durezza gli obiettivi del terrorismo – ha detto al termine di consultazioni con i vertici militari, con lo Shin ...

