Si dimette il presidente della Federcalcio tedesca: definì nazista il suo vice (Di lunedì 17 maggio 2021) Fritz Keller si è dimesso da presidente della Federcalcio tedesca. Il 64enne ha maturato la decisione dopo lo scandalo suscitato dalle sue recenti dichiarazioni nei confronti di Rainer Koch, uno dei ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 maggio 2021) Fritz Keller si è dimesso da. Il 64enne ha maturato la decisione dopo lo scandalo suscitato dalle sue recenti dichiarazioni nei confronti di Rainer Koch, uno dei ...

