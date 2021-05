Serie A, Conference League: è discorso aperto tra Roma e Sassuolo (Di lunedì 17 maggio 2021) Due vittorie nell’ultimo turno. Due sconfitte nella penultima giornata di campionato. Due pareggi negli incroci di quest’anno. Regna l’equilibrio (quasi) totale tra le due compagini. La Serie A scegli chi andrà in Conference League come prima italiana partecipante nella storia della nuova competizione che debutterà ufficialmente il prossimo anno. È, ancora, un discorso aperto tra Roma e Sassuolo. Separate da due punti in classifica. Il numero due, come detto in precedenza, ricorre tremendamente in questa corsa con doppio contendente alla prima edizione della nuova coppa europea lanciata dall’UEFA. Competizione in via sperimentale: saranno tre le edizioni in programma che fungeranno da “pilota” per decidere se varrà la pena tenere in vita la sorella minore di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 17 maggio 2021) Due vittorie nell’ultimo turno. Due sconfitte nella penultima giornata di campionato. Due pareggi negli incroci di quest’anno. Regna l’equilibrio (quasi) totale tra le due compagini. LaA scegli chi andrà income prima italiana partecipante nella storia della nuova competizione che debutterà ufficialmente il prossimo anno. È, ancora, untra. Separate da due punti in classifica. Il numero due, come detto in precedenza, ricorre tremendamente in questa corsa con doppio contendente alla prima edizione della nuova coppa europea lanciata dall’UEFA. Competizione in via sperimentale: saranno tre le edizioni in programma che fungeranno da “pilota” per decidere se varrà la pena tenere in vita la sorella minore di ...

