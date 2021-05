Senza Primavera, con meteo d’Estate 2021 imminente (Di lunedì 17 maggio 2021) meteo estivo instabile, specie al Nord Italia.meteo a soqquadro, lo abbiamo scritto varie volte, e intende definire il susseguirsi esageratamente caotico dei fenomeni atmosferici. Le stagioni di un tempo non ci sono più, e che se ne dica pure il contrario, le prove certe sono fornite dagli Enti Mondiali sul Clima che costantemente monitorano vari parametri atmosferiche e terrestri. Il clima cambia molto velocemente, ma soprattutto con prospettive che sono difficilmente prevedibili. Abbiamo la possibilità di consultare proiezioni sul clima del futuro, ma tutte queste indicano numeri differenti. Eppure, hanno in comune un elemento: la temperatura nel futuro aumenterà. La causa fondamentale dei cambiamenti climatici deriva dall’eccessiva produzione di gas serra dovute alle attività umane. D’altronde nel Pianeta vivono miliardi di persone, e queste ... Leggi su meteogiornale (Di lunedì 17 maggio 2021)estivo instabile, specie al Nord Italia.a soqquadro, lo abbiamo scritto varie volte, e intende definire il susseguirsi esageratamente caotico dei fenomeni atmosferici. Le stagioni di un tempo non ci sono più, e che se ne dica pure il contrario, le prove certe sono fornite dagli Enti Mondiali sul Clima che costantemente monitorano vari parametri atmosferiche e terrestri. Il clima cambia molto velocemente, ma soprattutto con prospettive che sono difficilmente prevedibili. Abbiamo la possibilità di consultare proiezioni sul clima del futuro, ma tutte queste indicano numeri differenti. Eppure, hanno in comune un elemento: la temperatura nel futuro aumenterà. La causa fondamentale dei cambiamenti climatici deriva dall’eccessiva produzione di gas serra dovute alle attività umane. D’altronde nel Pianeta vivono miliardi di persone, e queste ...

