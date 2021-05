Salute | Salaffi UniMarche | ' anche 7 anni per avere diagnosi fibromialgia'

(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) - Non presenta segni clinici obiettivi ma una serie infinita di sintomi. Tra questi, dolore cronico diffuso da almeno tre mesi, astenia, stzza mentale e fisica, problemi cognitivi, disturbi genito-urinari, emicrania, rigidità, dolori e crampi addominali, ansia e depressione che compromettono la vita quotidiana di chi fa i conti con la, malattia reumatica cronica che colpisce circa 2 milioni di italiani. “Con una gamma di disturbi e dolori così ampia e variegata, possono trascorrere diversisette, per arrivare allaunivoca di. È assurdo ma è così". Lo afferma Fausto, professore associato di Reumatologia all'Università Politecnica delle Marche e responsabile ...

Jesi è già oggi centro di riferimento regionale con Fausto Salaffi, il professore associato di Reumatologia all'Università Politecnica delle Marche. "Quello di Jesi è un ospedale che ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento nazionale nella cura della fibromialgia ..."