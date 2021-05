Roma, ripensamento dell’ultimo minuto, uno “scherzo” o cos’altro? Abito da sposa abbandonato in strada e poi appeso ad un cartello (FOTO) (Di lunedì 17 maggio 2021) Un “giallo” tiene banco da questa mattina a Roma nel quartiere dell’Esquilino. Alcuni studenti infatti hanno trovato abbandonato…un Abito da sposa in buonissime condizioni in strada postando poi lo scatto sui gruppi social della zona. Ancora adesso non è chiaro chi lo abbia messo lì: una sposa rinunciataria dell’ultimo minuto? Uno scherzo o una bravata di qualcuno? O, ancora, un furto con il ladro che si è poi sbarazzato della refurtiva? Difficile trovare una spiegazione certa all’accaduto fatto sta che, alcune ore dopo, l’Abito era stato raccolto da qualcuno e fissato ad un cartello stradale. Insomma, la legittima proprietaria (ammesso che esista) è avvisata: se dovesse tornare sui ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) Un “giallo” tiene banco da questa mattina anel quartiere dell’Esquilino. Alcuni studenti infatti hanno trovato…undain buonissime condizioni inpostando poi lo scatto sui gruppi social della zona. Ancora adesso non è chiaro chi lo abbia messo lì: unarinunciataria? Unoo una bravata di qualcuno? O, ancora, un furto con il ladro che si è poi sbarazzato della refurtiva? Difficile trovare una spiegazione certa all’accaduto fatto sta che, alcune ore dopo, l’era stato raccolto da qualcuno e fissato ad unle. Insomma, la legittima proprietaria (ammesso che esista) è avvisata: se dovesse tornare sui ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, ripensamento dell’ultimo minuto, uno “scherzo” o cos’altro? Abito da sposa abbandonato in strada e poi appeso… - 1giornodapecora : #ugdp @gasparripdl #amministrative a #Roma? Confido ancora in un ripensamento di #Bertolaso. Io candidato? Chi mi… - giap87625642 : RT @giusnico19511: La presidente del senato casellati, non ha avuto un minimo di ripensamento sui voli tra roma, venezia e sardegna. Questo… - Minutza2 : RT @giusnico19511: La presidente del senato casellati, non ha avuto un minimo di ripensamento sui voli tra roma, venezia e sardegna. Questo… - Caffe_Graziella : RT @giusnico19511: La presidente del senato casellati, non ha avuto un minimo di ripensamento sui voli tra roma, venezia e sardegna. Questo… -