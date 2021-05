“Ricoverato d’urgenza in ospedale”. Il cantante coinvolto in un incidente durante le prove. Le sue condizioni (Di lunedì 17 maggio 2021) incidente per il cantante. Sarebbe stato trasportato d’urgenza in ospedale. Mistero sulle sue condizioni e sulla natura dell’infortunio. A quanto si apprende, e riportano alcune fonti tra cui TMZ che ha lanciato la notizia, tutto sarebbe successo nella serata di sabato sera durante le riprese di un nuovo spettacolo. A raccontare tutto alcune fonti con conoscenza diretta, dicono a TMZ. “Ci è stato detto che era sul set quando è successo qualcosa – le fonti non avrebbero rivelato la natura dell’incidente o della ferita – ma era abbastanza grave che è stato portato in ambulanza in un vicino ospedale”. A quanto pare la situazione non sarebbe comunque grave, visto che il cantante sarebbe stato dimesso poche ore dopo. Se l’allarme sembra ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 maggio 2021)per il. Sarebbe stato trasportatoin. Mistero sulle suee sulla natura dell’infortunio. A quanto si apprende, e riportano alcune fonti tra cui TMZ che ha lanciato la notizia, tutto sarebbe successo nella serata di sabato serale riprese di un nuovo spettacolo. A raccontare tutto alcune fonti con conoscenza diretta, dicono a TMZ. “Ci è stato detto che era sul set quando è successo qualcosa – le fonti non avrebbero rivelato la natura dell’o della ferita – ma era abbastanza grave che è stato portato in ambulanza in un vicino”. A quanto pare la situazione non sarebbe comunque grave, visto che ilsarebbe stato dimesso poche ore dopo. Se l’allarme sembra ...

Advertising

enpaonlus : Un uomo viene ricoverato d’urgenza per Covid, il suo gatto rimane in casa senz’acqua e senza cibo per tre giorni. S… - landaoscura : RT @distrvxione: PRONTO OSPEDALE PSICHIATRICO SÌ IL MIO RAGAZZO DEVE ESSERE RICOVERATO D'URGENZA. - distrvxione : PRONTO OSPEDALE PSICHIATRICO SÌ IL MIO RAGAZZO DEVE ESSERE RICOVERATO D'URGENZA. - daniele19921 : RT @scaporrelli: @MauroLeonardi3 Per mio padre ricoverato d'urgenza ???? - scaporrelli : @MauroLeonardi3 Per mio padre ricoverato d'urgenza ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Ricoverato d’urgenza Nick Jonas ricoverato d’urgenza in ospedale: le condizioni dell’artista Inews24