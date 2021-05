‘Paura e delirio’ al Tiburtino III: maxi rissa tra Polizia, infermieri e residenti. 8 feriti e 2 arresti (Di lunedì 17 maggio 2021) Serata di follia a Roma, dove nel noto complesso del Tiburtino III si è scatenata una maxi rissa che ha coinvolto oltre 20 persone tra residenti, poliziotti e operatori sanitari del 118. La rissa è poi terminata con l’arresto di due 18enni, la denuncia di un 17enne e il ferimento di 4 agenti di Polizia e di 4 infermieri del 118. L’inizio del caos Tutto è iniziato intorno alle 17.45, quando una donna ha contattato telefonicamente la Polizia chiedendo aiuto. Suo figlio (il 18enne G.V.) era ubriaco e stava dando in escandescenze contro di lei e contro una ragazza (la 18enne M.C). Sul posto, in via Debussy 29, sono giunte 4 volanti della Polizia di Stato. Lì gli agenti hanno notato il ragazzo mentre discuteva davanti al portone del palazzo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 maggio 2021) Serata di follia a Roma, dove nel noto complesso delIII si è scatenata unache ha coinvolto oltre 20 persone tra, poliziotti e operatori sanitari del 118. Laè poi terminata con l’arresto di due 18enni, la denuncia di un 17enne e il ferimento di 4 agenti die di 4del 118. L’inizio del caos Tutto è iniziato intorno alle 17.45, quando una donna ha contattato telefonicamente lachiedendo aiuto. Suo figlio (il 18enne G.V.) era ubriaco e stava dando in escandescenze contro di lei e contro una ragazza (la 18enne M.C). Sul posto, in via Debussy 29, sono giunte 4 volanti delladi Stato. Lì gli agenti hanno notato il ragazzo mentre discuteva davanti al portone del palazzo ...

