(Di lunedì 17 maggio 2021) Roma, 17 mag. (Adnkronos) – “La giornata internazionale contro l’omofobia, la transfobia e la bifobia è di stimolo alla riflessione ma anche all’azione: dobbiamo adottare tutte le iniziative utili a realizzare l’efficace quadro dei principi scolpiti nella nostra Costituzione. Il fondamentale principio di uguaglianza, previsto all’articolo 3, rimane “carta straccia” se non trova riscontro nelle nostre strade, nelle nostre case, nelle nostre discussioni e nei nostri atteggiamenti quotidiani. Il Ddl Zan è un passo avanti in questa direzione, per contrastare più efficacemente ogni forma di discriminazione. È triste constatare che in Italia ci sia bisogno di dover approvare una legge per porre un freno a odio, violenze e atti discriminatori collegati all’orientamento sessuale. Ma purtroppo abbiamo questa, e sulla tutela piena ed effettiva dei diritti e delle ...

**Omofobia: Conte, 'ddl Zan è urgenza, no a rinvii'**

Il primo ddl per estendere all'orientamento sessuale la legge Mancino risale al lontano 1996. Da Nichi Vendola a Zan l'eterno percorso di un testo che non si ...