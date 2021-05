Next Digital, titolo sospeso dopo il congelamento dei beni di Jimmy Lai (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Hong Kong stock exchange ha sospeso le negoziazioni di Next Digital, holding del magnate dell’editoria Jimmy Lai, il quale è stato arrestato lo scorso dicembre per aver preso parte a manifestazioni pro-democrazia non autorizzate. È stata la stessa Next Digital – proprietaria del quotidiano pro-democrazia Apple Daily – a chiedere lo stop alle negoziazioni dopo che le autorità hanno sequestrato i beni di Lai lo scorso venerdì. I beni del magnate sono stati congelati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale, la quale afferma che se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che la proprietà sia correlata a un reato di sicurezza nazionale, allora “le persone e le organizzazioni rilevanti non devono, direttamente o ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 17 maggio 2021) (Teleborsa) – L’Hong Kong stock exchange hale negoziazioni di, holding del magnate dell’editoriaLai, il quale è stato arrestato lo scorso dicembre per aver preso parte a manifestazioni pro-democrazia non autorizzate. È stata la stessa– proprietaria del quotidiano pro-democrazia Apple Daily – a chiedere lo stop alle negoziazioniche le autorità hanno sequestrato idi Lai lo scorso venerdì. Idel magnate sono stati congelati ai sensi della legge sulla sicurezza nazionale, la quale afferma che se vi sono ragionevoli motivi per ritenere che la proprietà sia correlata a un reato di sicurezza nazionale, allora “le persone e le organizzazioni rilevanti non devono, direttamente o ...

