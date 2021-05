Migranti:Cartabia,Italia in prima linea,serve sforzo corale (Di lunedì 17 maggio 2021) "L'Italia è in prima linea nei flussi migratori e rimane pienamente impegnata nella prevenzione e nella lotta" contro il traffico dei Migranti," in particolare nel Mediterraneo", così come "nella ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 maggio 2021) "L'è innei flussi migratori e rimane pienamente impegnata nella prevenzione e nella lotta" contro il traffico dei," in particolare nel Mediterraneo", così come "nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Cartabia Migranti:Cartabia,Italia in prima linea,serve sforzo corale Cartabia ha tra ricordato che nel 2020 l'Italia ha coordinato il salvataggio di oltre 25.000 migranti . 17 maggio 2021

Criminalità e giustizia, essenziali prevenzione e sdradicamento ...le cause profonde e i fattori di spinta del traffico" - ha tenuto a precisare Marta Cartabia che ha ricordato come "La Convenzione di Palermo e relativo "Protocollo contro il traffico di migranti" ...

Migranti:Cartabia,Italia in prima linea,serve sforzo corale - Ultima Ora Agenzia ANSA Migranti:Cartabia,Italia in prima linea,serve sforzo corale "L'Italia è in prima linea nei flussi migratori e rimane pienamente impegnata nella prevenzione e nella lotta" contro il traffico dei migranti," in particolare nel Mediterraneo", così come "nella tute ...

Migranti: Cartabia, contro traffico progetto di risoluzione con Usa per cooperazione giudiziaria In tema di cooperazione giudiziaria contro il traffico di migranti "l'Italia ha presentato, insieme con gli Stati Uniti, un progetto di ...

