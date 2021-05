Meloni | “Respinta ancora una volta la nostra proposta di abolire subito il coprifuoco”

(Di martedì 18 maggio 2021) ROMA – “Il Governo Draghi respingeunaladi Fratelli d’Italia die completamente il. C’è ben poco da gioire sulla scelta dell’esecutivo di limitarsi ad allentare solo un po’ il guinzaglio che ha stretto al collo degli italiani. Una o due ore in più d’aria concesse agli italiani non alleggeriscono la gravità di un tale provvedimento arbitrario e liberticida, che sta mettendo in ginocchio interi comparti e creando danni irreparabili a settori trainanti come quello del turismo”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia(foto). L'articolo L'Opinionista.

