Grande Fratello, è diventato papà per la prima volta: gioia immensa per l’ex vincitore, benvenuto! (Di lunedì 17 maggio 2021) l’ex amatissimo vincitore del GF è diventato papà per la prima volta: splendido annuncio a sorpresa sui social, fiocco azzurro! È uno dei veri e propri “must” della televisione italiana, il Grande Fratello. Andato in onda, per la prima volta in assoluto, il 14 Settembre del 2000, il famosissimo reality di Canale 5 è uno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 17 maggio 2021)amatissimodel GF èper la: splendido annuncio a sorpresa sui social, fiocco azzurro! È uno dei veri e propri “must” della televisione italiana, il. Andato in onda, per lain assoluto, il 14 Settembre del 2000, il famosissimo reality di Canale 5 è uno L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ladyonorato : Chi ancora non si era reso conto che siamo nel tempo del Grande Fratello, oggi comincia a capire - oss_romano : #16maggio #archivioOR #storia 'Ho perdonato e prego per il fratello che mi ha colpito'. Una grande folla ha ascolt… - matteorenzi : Solo da noi si confondono i sondaggi con la politica. La decisione costante basata sul consenso anima il Grande Fra… - ShahidMobeen1 : RT @oss_romano: #16maggio #archivioOR #storia 'Ho perdonato e prego per il fratello che mi ha colpito'. Una grande folla ha ascoltato in p… - fotonebifronte : @ChrisElMuss Sei un grande Fratello! Dai ragazzi! Se poi non riusciamo ci scanniamo, ma fino al 90esimo tutti uniti! -