Final Fantasy XIV per PS5 ha una data di uscita

(Di lunedì 17 maggio 2021) Square Enix trasmetterà ilXIV Digital Fan Festival 2021 questo fine settimana e, come parte della celebrazione, il publisher ha annunciato che il gioco di successo arriverà anche su PlayStation 5 il 25 maggio. Il titolo aggiornato avrà tempi di caricamento più rapidi, supporto per la risoluzione 4K e un'interfaccia utente ad alta risoluzione. Inoltre, FFXIV supporterà il feedback tattile di DualSense e l'audio 3D. Infine, tutti voi cacciatori di trofei sarete felici di sapere che su PS5 il gioco avrà nuovi achievement. L'aggiornamento arriverà insieme alla patch 5.55. Leggi altro...

Advertising

Jihing_Main : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VII - JENOVA Composer: Nobuo Uematsu - infoitscienza : Final Fantasy, cambio della guardia in casa Square Enix - majomipha : RT @omniacrystallis: Shinji Hashimoto ha abbandonato il ruolo di brand manager della serie Final Fantasy. Il suo successore è Yoshinori Kit… - _OsAleBC_ : RT @DailyFFSongs: Final Fantasy VII Remake - Bitter Memory Composer: Nobuo Uematsu Arranger: Yoshinori Nakamura - prityboiKuraudo : RT @soan9: Final Fantasy VII x PERSONA 5 #FFVII #????5 ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Final Fantasy

Dopo moltissima attesa da parte degli appassionati diXIV, che erano riusciti ad acquistare una PS5 e volevano giocare titolo su di essa, abbiamo finalmente una data di lancio. La versione PS5 dell'opera di Square Enix era stata presentata ...La saga disi appresta a ripartire sotto una nuova ala protettrice. Durante il Fan Vestival dedicato al quattordicesimo capitolo, infatti, Shinji Hashimoto non sarà più il brand manager della saga. ...Square Enix trasmetterà il Final Fantasy XIV Digital Fan Festival 2021 questo fine settimana e, come parte della celebrazione, il publisher ha annunciato che il gioco di successo arriverà anche su ...Il cambio dirigenziale per la saga di Final Fantasy ha effetto praticamente immediato. Un cambio della guardia, quello di Final Fantasy, che lascia decisamente sorpresi. Maggiori informazioni si avran ...