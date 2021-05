Falcone: 23 maggio celebrazioni a Palermo in clima anti Covid, presente Mattarella (Di lunedì 17 maggio 2021) Palermo, 17 mag. (Adnkronos) - Partiranno dal porto di Palermo, anche se quest'anno senza la 'Nave della legalità', le celebrazioni per il XXIX anniversario della strage di Capaci del 23 maggio in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Le delegazioni delle scuole di Palermo e di tutta la Sicilia s'incontreranno, alle 8.10, al molo dove solitamente attracca la Nave e un'orchestra di studenti dell'Istituto Regina Margherita di Palermo si esibirà alla presenza del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della presidente della Fondazione Falcone, Maria Falcone. La giornata - dal titolo 'Di cosa siamo Capaci' - proseguirà ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021), 17 mag. (Adnkronos) - Partiranno dal porto di, anche se quest'anno senza la 'Nave della legalità', leper il XXIX anniversario della strage di Capaci del 23in cui persero la vita il giudice Giovanni, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta, Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Le delegazioni delle scuole die di tutta la Sicilia s'incontreranno, alle 8.10, al molo dove solitamente attracca la Nave e un'orchestra di studenti dell'Istituto Regina Margherita disi esibirà alla presenza del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi e della presidente della Fondazione, Maria. La giornata - dal titolo 'Di cosa siamo Capaci' - proseguirà ...

