Europei Budapest 2021 | record di Miressi | bronzo agli azzurri nella 4x100 stile libero

(Di lunedì 17 maggio 2021)

ItaliaTeam_it : CHIARA ARGENTO DAI 3 METRI! ?? Agli Europei di Budapest arriva un'altra medaglia per Chiara Pellacani! ??… - sbonaccini : Ennesima impresa di Gregorio Paltrinieri: medaglia d’oro agli Europei di Budapest nella 5 km di nuoto in acque libe… - Esercito : #Budapest, ai campionati europei di #tuffi strepitoso successo della nostra atleta Caporal Maggiore Scelto Elena… - gaiaitaliacom : La staffetta 4×100 sl azzurra è bronzo agli Europei di Budapest - gaiaitaliacom : La staffetta 4×100 sl azzurra è bronzo agli Europei di Budapest- -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Budapest

Le previsioni del buon tempo non si sono avverate; una prima giornata arrancante per il nuoto azzurro che si misura in Europa pensando a Tokyo , ma il piccante c'è a Budapes t, con il record italiano ...(UNGHERIA) " La staffetta azzurra maschile della 4×100 stile libero ha vinto la medaglia di bronzo nell'ultima gara della prima giornata di finali aglidi. Il quartetto italiano, composto da Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Thomas Ceccon e Manuel Frigo, ha chiuso al terzo posto con il crono di 3'1187. Miressi, primo frazionista, ...Le previsioni del buon tempo non si sono avverate; una prima giornata arrancante per il nuoto azzurro che si misura in Europa pensando a Tokyo, ma il piccante c’è a Budapest, con ...Alessandro lo ottiene in prima frazione nella gara vinta dalla Russia davanti alla Gran Bretagna. Quarto posto per Detti nei 400 sl e la Cusinato nei 400 misti ...