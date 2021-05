Coronavirus, i dati – 3.455 contagi in 24 ore con 118mila tamponi: tasso di positività stabile al 2,9%. Altre 140 vittime (Di lunedì 17 maggio 2021) Continua a scendere il numero di contagi da Coronavirus registrati ogni giorno in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 3.455 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 5.753 di ieri. Questo, però, a fronte di un netto calo dei tamponi effettuati, come di consueto nel weekend: sono 118.924 i test dell’ultima giornata, contro gli oltre 202mila di ieri. Così, il tasso di positività cresce leggermente, passando dal 2,8% di ieri al 2,9% di oggi. In aumento anche il numero delle vittime che, dopo essere scese sotto la soglia delle 100 giornaliere ieri, con 93 decessi, oggi sono tornate a essere 140. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 maggio 2021) Continua a scendere il numero didaregistrati ogni giorno in Italia. Secondo l’ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, sono 3.455 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, in calo rispetto alle 5.753 di ieri. Questo, però, a fronte di un netto calo deieffettuati, come di consueto nel weekend: sono 118.924 i test dell’ultima giornata, contro gli oltre 202mila di ieri. Così, ildicresce leggermente, passando dal 2,8% di ieri al 2,9% di oggi. In aumento anche il numero delleche, dopo essere scese sotto la soglia delle 100 giornaliere ieri, con 93 decessi, oggi sono tornate a essere 140. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

